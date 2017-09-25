ÜMRANİYESPOR ZİRVEYE GÖZ DİKTİ

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 13, 29 ve 89. dakikalarda Armel Drole ile 72'de İbrahim Akdağ attı. Konuk ekibin golleri ise 45'te Hüseyin Üner ve 48. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor 13 puanla lider Giresunspor'un arkasında 2. sırada yer alırken 1 puanlı Denizlispor, son sırada bulunuyor.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş, Özgür Ertem, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 90 2 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Cleyton (Dk. 85 Bulut Kaya), Merthan Açıl, Drole, Mücahit Albayrak
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 86 Moritz), Ziya Alkurt, Ramazan Tarık Ergut (Dk. 46 Yasin Ozan), Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 40 Anıl Taşdemir), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü
Goller: Dk. 13, 29 ve 89 Drole, Dk. 72 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 45 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 45 3 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Sankoh, Dk. 64 Ziya Alkurt, Dk. 90 Barış Örücü (Denizlispor), Dk. 17 Cleyton, Dk. 21 Mehmet Sedef, Dk. 64 Burak Öğür, Dk. 69 Timur Temeltaş