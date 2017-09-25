GÜNEŞ'TEN KÜFÜR İDDİALARINA CEVAP

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salı günü Almanya temsilcisi Leipzig ile yapacakları karşılaşmada sakin oynayarak sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, katıldığı basın toplantısında, Leipzig karşılaşmasının yanı sıra Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan mücadelede yaşanan olaylar konusunda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda öncelikle Alman ekibini değerlendiren Güneş, "Leipzig dördüncü torbadan gelmesine rağmen diğer takımlardan hiçbir farkı olmayan, üstün tarafları da bulunan bir takım. Disiplinli, baskı yapan, hareketli ve fizik gücüyle iyi oynayan bir ekip. Geçen sezon Almanya liginde iyi çıkış yaptığı için Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor." dedi.

Leipzig'in sürpriz yapabilecek özelliği olduğuna dikkati çeken Güneş, "Kontra atak oynamayı iyi beceren bir takım. Hızlı oyuncuları var. Akıllı, sabırlı, dikkatli oynamamız gereken maç. Maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Rakiplerini yenmeleri halinde puanlarını 6'ya çıkaracaklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey varsayım. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şu an için bir hesabımız yok. Maçı kaybetsek de alsak da hiçbir şeyin garantisi yok. Kazanırsak grupta ilk ikiye girmek için avantaj olur. Kimin daha güçlü veya güçsüz olduğunu zaman gösterecek. Geride kalan 2 sezonda gruptaki son maçlarda kaybettik. Tek mağlubiyetlerle kaybettik. Çıkmayı garantileyebilmek için sahamızdaki maçları kazanmalıyız."

Derbi maçın ardından takımın durumu

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrası oyuncuların son durumunun ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Sezon başından beri hazırlık maçları dahil, futbol adına iyi şeyler yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı şekilde oynayacağız. Futbolun doğruları içinde, üç günde bir oynamak da var. Haftada bir oynamak da var. Derbi maçını cuma günü oynayabilirdik. Milli maçın ardından Gençlerbirliği maçını cuma oynayacağız. Yağmur yağdığında şikayet yerine yağmurun yağdığını bilerek, ıslanmamak için şemsiyeyle çıkarsınız. 'Yağmur yağıyor' dediğinizde biri 'Bana ördek mi diyorsun' ifadesini kullanıyorsa, onlarla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Alınganlık gösterenler var, buna da diyebilecek bir şey yok."

Fenerbahçe maçında kendisini tribüne gönderen hakem Ali Palabıyık'a küfür edip etmediği sorusunu Güneş, "Konuşmalarımla ilgili zamanı gelince açıklama yapacağım. Şu an konuşmanın yararı yok. Bunun ne Beşiktaş'a ne diğer takımlara faydası var. Beni sevmenizi de istemiyorum, sevgiye de ihtiyacım yok." diye yanıtladı.

Derbi maçta hakem kararları sonrası Salı günkü mücadelede bu konuda bir tedirginliğinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem her maça veriliyor, her maçta hakem hata yapıyor. Daha önce de oldu. Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında lehimize, aleyhimize hatalar oldu. Derbi maçta bir sürü pozisyonlar oldu, penaltılar, ana avrat küfredildi. Paralar atıldı. Hiçbir tepkimiz olmadı. Yabancı madde atıldı. Gökhan Gönül'ü kadroya almadım. Lens'i geç oyuna aldım. Caner'in hiçbir provokasyonu yoktu. Sadece dizlerinin üstüne çökerek selamladı. Masumdu, belki 'niye dizlerine çöktü' diyebilirsiniz. Oyuncularımızın provokasyonu olmadı."

Geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmayı da hakem Ali Palabıyık'ın yönettiğini hatırlatan Güneş, "Bu maçta da Ali Palabıyık ile ilgili olanları biliyorsunuz. Kendi sahamızdaki maçta neler yaptığını biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son derbi maçta Palabıyık tarafından tribüne gönderilmeden önce hakeme küfür edip etmediği konusuna değinen Şenol Güneş, "Önümde olan pozisyonda faul yoktu. Hakeme 'Artistlik yapıyor, niye faul veriyorsun' dedim. Küfretmeye müsait milletiz. Şahsıma küfür edilince sorun yok, başkasına küfür edildiği zaman sıkıntı oluyor. Hiçbir şekilde savunulmaya ihtiyacım yok. Pozisyonda geri döndüm. Ne söylediğimi bilmiyorum, söylenerek geri döndüm. Tribüne çıkarken ana avrat küfrettiler. Saha kapatmaya geldiği zaman keyiflerine göre oluyor. Ağzımdan küfür çıkıyorsa tasvip etmem. Hakeme tepkim vardı ama küfür yoktu." şeklinde konuştu.