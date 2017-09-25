Umut Nayir ve Putsila, maç sonunda ne dedi?
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UMUT NAYİR VE PUTSİLA, MAÇ SONUNDA NE DEDİ?

Ankaragücü'nün yıldız isimleri Mehmet Umut Nayir ve Anton Putsila, Samsunspor maçının ardından Klasspor mikrofonlarına takımın oyununu ve kendi performanslarını değerlendirdi.

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TFF 1. Lig’de Samsunspor ile karşılaşan Ankaragücü, rakibini 89. Dakikada Mehmet Umut Nayir’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Takımın yıldız isimleri Mehmet Umut Nayir ve Anton Putsila, maçın ardından Klasspor mikrofonlarına takımın oyununu ve kendi performanslarını değerlendirdi.

Umut Nayir: “İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık”

İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten golcü oyuncu Umut Nayir, “İzleyenlere keyif veren bir futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Bazı zamanlarda oyundan düştüğümüz bölümler oldu ama maçı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Özellikle ikinci yarının başında ciddi bir baskı kurduk. Son bölümlere girilirken biraz oyundan düşer gibi olduk ancak gol imdadımıza yetişti“ dedi.

Üstüne koyarak devam ettiklerinin altını çizen Umut, “İlk maçımda Balıkesirspor’a attığım gol, galibiyeti getirmemişti ama Samsunspor’a attığım gol, galibiyeti getirdi ve benim içim daha anlamlı oldu. Balıkesir maçında da oynadığımız futbol kötü değildi. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Milli maç öncesinde de Gaziantepspor’u yenersek taşları üzerine daha iyi koymuş olacağız” diye konuştu.

Putsila: “Takımda bir aile ortamı var”

Karşılaşmayı değerlendiren Belaruslu oyuncu Putsila, “Takımın yıldızı olmam önemli değil, bütün takımın iyi olması önemlidir. Samsunspor karşısında takım olarak iyiydik.  Takımda bir aile ortamı var. Kazandıkça daha iyi olacağız ve yukarılara çıkacağız” diye konuştu.

Oyun tarzının vatandaşı Aleksander Hleb’e benzetildiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Putsila, “Hleb’in benden daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak ben de onun gibi bir oyuncu olmak isterim” yorumunda bulundu.

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