İsmail Kartal: "Çok daha iyi yerlere geleceğiz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSMAİL KARTAL: "ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Taraftarımız hiç merak etmesin bu performansla bu takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

239 Okunma

TFF 1. Lig’in 6. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, “Geçen hafta Rize’yi yenerek bütün Türkiye’ye bir mesaj verdik” ifadelerini kullandı.

"Bu Takım çok iyi yolda taraftarımız merak etmesin"

“Oyunun başından sonuna kadar maçı kazanmak isteyen, futbol oynayan bir Ankaragücü vardı sahada” diyen Kartal sözlerine şöyle devam etti:

“İlk devre her iki takım da disiplinli oynadı. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle, fiziksel üstünlüğümüzle ve disiplinimizle maçı kazanmasını bildik. Bu galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum. Yeni kurulan takımız zamana ihtiyacımız var. Hala eksiklerimiz var. Bu takım iyi yolda, taraftarımız hiç merak etmesin bu performansla bu takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz” diyerek sözlerine son verdi. 
Umut Nayir ve Putsila, maç sonunda ne dedi?
1
Ankaragücü - Samsunspor maçından anekdotlar
1
Ankaragücü'nde Umut'tan altın gol
MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
1
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿