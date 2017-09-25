İSMAİL KARTAL: "ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü - Samsunspor maçından anekdotlar

TFF 1. Lig’in 6. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, “Geçen hafta Rize’yi yenerek bütün Türkiye’ye bir mesaj verdik” ifadelerini kullandı.

"Bu Takım çok iyi yolda taraftarımız merak etmesin"

“Oyunun başından sonuna kadar maçı kazanmak isteyen, futbol oynayan bir Ankaragücü vardı sahada” diyen Kartal sözlerine şöyle devam etti:

“İlk devre her iki takım da disiplinli oynadı. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle, fiziksel üstünlüğümüzle ve disiplinimizle maçı kazanmasını bildik. Bu galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum. Yeni kurulan takımız zamana ihtiyacımız var. Hala eksiklerimiz var. Bu takım iyi yolda, taraftarımız hiç merak etmesin bu performansla bu takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz” diyerek sözlerine son verdi.