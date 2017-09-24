Ankaragücü - Samsunspor maçından anekdotlar
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ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇINDAN ANEKDOTLAR

Ankaragücü - Samsunspor maçından anekdotlar

Ankaragücü, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da izlediği karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 89. dakikada Mehmet Umut Nayır'ın attığı golle 1-0 kazandı.

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TFF 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da izlediği karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 89. dakikada Mehmet Umut Nayır'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Yener xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Burak Cansız xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Erdem xx, Sedat xx,(80. dk Muhammed Kehinde) x, Alihan x, Kenan xx, (72. dk Doka) x, Mehmet x, Putsıla x, M.Umut Nayır xx, Arif x, İlhan xx,(90+ 3. dk Lukasz) ?,  Gençer xx 

Samsunspor: Furkan xx, Hasan xx, Kenan xx,(90. dk Göksu) ?, Serge x, Emmanuel xx,(69. dk Halil İbrahim)x, Gökay x, Ahmet x,(86. dk Ercan)x,  Ufuk xx, Abdulkerim xx, Ramazan x, Erkam xx

Sarı Kartlar: Erdem, (Ankaragücü) Erkam, Serge, (Samsunspor)

Goller: 89. dk Mehmet Umut Nayır (Ankaragücü)



(İLK YARI)

2. dakikada Ankaragücü atağında Sedat, orta sahadan aldığı topu ceza yayı üzerine kadar sürdü. Çektiği şutu kaleci Furkan rahat kontrol etti.

24. dakikada Ankaragücü Umut'la gole çok yaklaştı. Savunmanın geri pasında son anda araya giren kaleci Furkan Umut'tan önce topa müdahale ederek mutlak golü önledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

63. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta kale içinde bulunan Gençer dokunamadı top auta çıktı.

65. dakikada ceza sahasında Sedat topu Umut'a aktardı. Umut'un Bekletmeden kaleye vuruşunda top yan direkten döndü.

67. dakikada Serge  sağ taraftan ısrarla taşıdığı topu Emenuel'e aktardı. Ankaragücü savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Serge ceza sahasına girerek çektiği şut, yandan auta çıktı.

76. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Savunmayı üzerine çeken Serge'nin ortasında Ahmet boş kale yerine topu dışarı vurdu. 

GOL: 89. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Arif'in ortasına kale sahasında yükselen Umut'un kafası ağlara gitti. 1-0 

4 dakikalık uzatma bölümünde başka pozisyon olmadı ve karşılaşmayı MKE Ankaragücü-Samsunspor karşısında 1-0 kazandı.

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Zeki korkmaz
24 Eylül 201723:38
Allah askına bu yıldızlamayı maçı seyretmedenmi yaptınız klas spor size hiç Yakışmıyor bütün ankara güclu ftbolculara 5 yıldız vermeliydiniz tek kale top oynadı çocuklar sizi kınıyorum
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