Bursaspor 1 - Galatasaray 2
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BURSASPOR 1 - GALATASARAY 2

Bursaspor 1 - Galatasaray 2

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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Bursaspor 1 - Galatasaray 2

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (62' Paschal Onyedika Okoli), William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (82' Joshua John), Emmanuel Badu, Pablo Batalla, Dzon Delarge (75' Yusuf Erdoğan), Mikel Agu, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (64' Yasin Öztekin), Maicon Roque, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici (64' Sofiane Feghouli), Fernando Reges, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (84' Jason Denayer), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 14: Dzon Delarge (Bursaspor), DK 73: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 81: Tolga Ciğerci (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 68: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 75: Maicon Roque (Galatasaray)

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