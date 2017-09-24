MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - SAMSUNSPOR 0

MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

605 Okunma

MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (80' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Sak, Anton Putsila, İlhan Parlak (90' Lukasz Szukala), Kenan Özer (72' Doka Madureira), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Cebe, Kenan Karışık (90' Göksu Türkdoğan), Gökay İravul, Ramazan Övüç, Jonathan Ayite, John Chibuike (69' Halil İbrahim Pekşen)

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız, Selim Özen

Goller: DK 52: (MKE Ankaragücü), DK 89: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 34: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 45: Jonathan Ayite (Samsunspor), DK 85: Furkan Köse (Samsunspor), DK 90: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)

﻿

MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
Alpay Özalan'dan basına şerit!
1
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
6
Ankaragücü, 'Kupa Beyi' unvanını yine ret etti!
Ankaragücü'nde 'Ulusal Lisans' sevinci
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿