ANKARAGÜCÜ'NDE UMUT'TAN ALTIN GOL

MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0
TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (80' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Sak, Anton Putsila, İlhan Parlak (90' Lukasz Szukala), Kenan Özer (72' Doka Madureira), Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Cebe, Kenan Karışık (90' Göksu Türkdoğan), Gökay İravul, Ramazan Övüç, Jonathan Ayite, John Chibuike (69' Halil İbrahim Pekşen)
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
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Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız, Selim Özen
Goller: DK 89: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 34: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 45: Jonathan Ayite (Samsunspor), DK 85: Furkan Köse (Samsunspor), DK 90: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)