Ankaragücü'nde Umut'tan altın gol
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ANKARAGÜCÜ'NDE UMUT'TAN ALTIN GOL

Ankaragücü'nde Umut'tan altın gol

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (80' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Sak, Anton Putsila, İlhan Parlak (90' Lukasz Szukala), Kenan Özer (72' Doka Madureira), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Cebe, Kenan Karışık (90' Göksu Türkdoğan), Gökay İravul, Ramazan Övüç, Jonathan Ayite, John Chibuike (69' Halil İbrahim Pekşen)

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız, Selim Özen

Goller: DK 89: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 34: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 45: Jonathan Ayite (Samsunspor), DK 85: Furkan Köse (Samsunspor), DK 90: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)
 

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Cankirili Simsar Seco
24 Eylül 201721:39
Ilk yari sahaya beraberlik icin cikmis rakibin eline oynadik her pozisyonda tikandik. Ikinci yari Ankaragucu dogru yolda oldugunu gosterdi iki bekimizde ozellikle Mehmet Sak ataga daha cok yonelince, Arif Morkaya topa saglam basinca henuz istenilen seviyeyi yakalamasada Putsila daha bosluk buldu ancak bu ligdede futbol oynanmiyor surekli profesyonel kasti fauller yapiliyor.Bugun Samsunlu Gokay Iravul degil 2 sariyi kendisini 2 kere oyundan attiracak kadar kasti faul yapti hakem surekli es gecti.En ufak bir fizik kontakta hakem sanki robotmus gibi dudugunu caliyor oyuncun akisi kesiliyor oyuncular beziyor. Rakip Oyuncular biz ataktayken en az 3 pozisyonda kendini yere atip atagimizi hakem atisiyla tekrar baslatti. Boyle bir rakibe karsi ite kalka 1 gollu galibiyet aslinda en tatlisi oldu iclerine oturmustur:) Doka oyuna girince Ankaragucu dahada iyi bir takim olarak gozuktu. Defansin ortasina cok baski bugun yoktu.Ankaragucu sahada galibiyeti hakeden tek tarafti rakip hakettigi kocaman bir SIFIRI aldi gitti.Boyle oynamaya devam edersek ligde 4-5 mac sonra yerine oturmus saglam bir takim oluruz.
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