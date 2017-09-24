ANKARAGÜCÜ'NDE UMUT'TAN ALTIN GOL

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Cankirili Simsar Seco

24 Eylül 201721:39

Ilk yari sahaya beraberlik icin cikmis rakibin eline oynadik her pozisyonda tikandik. Ikinci yari Ankaragucu dogru yolda oldugunu gosterdi iki bekimizde ozellikle Mehmet Sak ataga daha cok yonelince, Arif Morkaya topa saglam basinca henuz istenilen seviyeyi yakalamasada Putsila daha bosluk buldu ancak bu ligdede futbol oynanmiyor surekli profesyonel kasti fauller yapiliyor.Bugun Samsunlu Gokay Iravul degil 2 sariyi kendisini 2 kere oyundan attiracak kadar kasti faul yapti hakem surekli es gecti.En ufak bir fizik kontakta hakem sanki robotmus gibi dudugunu caliyor oyuncun akisi kesiliyor oyuncular beziyor. Rakip Oyuncular biz ataktayken en az 3 pozisyonda kendini yere atip atagimizi hakem atisiyla tekrar baslatti. Boyle bir rakibe karsi ite kalka 1 gollu galibiyet aslinda en tatlisi oldu iclerine oturmustur:) Doka oyuna girince Ankaragucu dahada iyi bir takim olarak gozuktu. Defansin ortasina cok baski bugun yoktu.Ankaragucu sahada galibiyeti hakeden tek tarafti rakip hakettigi kocaman bir SIFIRI aldi gitti.Boyle oynamaya devam edersek ligde 4-5 mac sonra yerine oturmus saglam bir takim oluruz.