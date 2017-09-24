Gazişehir Gaziantep FK 2 - Eskişehirspor 2
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Gazişehir Gaziantep FK 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (77' Özgür Özkaya), Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (89' Okan Derici), Nathan Kabasele (58' Özgürcan Özcan)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (73' Hürriyet Güçer), Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar (86' İbrahim Halil Öner), Bruno Mezenga (86' Semih Şentürk), Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alper Çetin

Goller: DK 3: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 63: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 71: Ahmet Kesim (Eskişehirspor), DK 74: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 54: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 57: Murat Ceylan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 66: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 80: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK)

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