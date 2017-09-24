Afjet Afyonspor 3 - Tuzlaspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Afjet Afyonspor ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 3-0 kazandı.
Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Türker Toptaş, İsmet Benli, Murathan Buruş, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Oltan Karakullukçu, Ali Kılıç, Emre Pehlivan (59' Uğur Durmuş), Aykut Uluç (67' Tugay Adamcıl)
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Tuzlaspor: Yavuz Özkan, Serhat Akyüz, Bülent Uzun, Lider Koç, Ferhat Çoban, Hüseyin Atalay, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Tevfik Köse (46' Hakan Gökçek), Berat Ali Genç, Bertuğ Bayar (70' Hacı Mustafa Karabulut)
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
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Hakem: Burak Pakkan, Barış Çardaklı, Emin Barlas, Önder Turgay Demirdak
Goller: DK 32: Murathan Buruş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 28: Serhat Akyüz (Tuzlaspor), DK 53: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 57: Emre Pehlivan (Afjet Afyonspor ), DK 65: Hüseyin Atalay (Tuzlaspor), DK 65: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor )
Kırmızı Kart: DK 82: Gökcan Kaya (Tuzlaspor)
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