İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Bursaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 6. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu

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