KASIMPAŞA 1 - KAYSERİSPOR 1

Kasımpaşa 1 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Markus Neumayr (71' John Murillo), Loret Sadiku, David Pavelka (90' Hasan Bilal), Trezeguet, Bernard Mensah (80' Abdullah Durak), Michael Rangel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Kayserispor: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Erkan Kaş (46' Atila Turan), Tiago Lopes, Ryan Mendes (80' Güray Vural), Fernando Boldrin, Şamil Cinaz, Stephane Badji (62' Nikola Stojiljkovic), Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Özgüç Türkalp
Goller: DK 38: Michael Rangel (Kasımpaşa), DK 90: Atila Turan (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 63: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 81: Michael Rangel (Kasımpaşa)
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