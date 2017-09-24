AFJET AFYONSPOR - TUZLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Haberleri İstatistikleri
Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Tevfik Köse, Yavuz Özkan, Serhat Akyüz, Lider Koç, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Pakkan, Barış Çardaklı, Emin Barlas, Önder Turgay Demirdak
Maç Detayları - Canlı Anlatım