Afjet Afyonspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - TUZLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Afjet Afyonspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Tevfik Köse, Yavuz Özkan, Serhat Akyüz, Lider Koç, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Burak Pakkan, Barış Çardaklı, Emin Barlas, Önder Turgay Demirdak

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