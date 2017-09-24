İşte Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele Mwamba Nathan Clement, Muhammet Reis, Serge Ognadon Akakpo, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alper Çetin

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