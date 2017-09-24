MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

1489 Okunma

MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Sak, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız, Selim Özen

﻿

MKE Ankaragücü 1 - Samsunspor 0
Alpay Özalan'dan basına şerit!
1
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
6
Ankaragücü, 'Kupa Beyi' unvanını yine ret etti!
Ankaragücü'nde 'Ulusal Lisans' sevinci
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿