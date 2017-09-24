MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Sak, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
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Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız, Selim Özen
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