BB Erzurumspor 0 - Boluspor 2
TFF 1.Lig 6. haftasında BB Erzurumspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Boubacar Mansaly (67' Murat Gürbüzerol), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (46' Jasmin Scuk), Haris Harba, Kubilay Sönmez (46' Abdulkadir Özdemir), Hamza Younes
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Renato Arapi, Pedro Franco, Caner Cavlun, İrfan Başaran (86' Mitchell Te Vrede), Melih Okutan (80' Furkan Şeker), Burak Asan, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Mustafa Durak (65' Cengiz Umut Meraş)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Ahmet Ayaz, Şeref Taştan
Goller: DK 36: Rydell Poepon (Boluspor), DK 45: İrfan Başaran (Boluspor)
Sarı Kart: DK 68: İrfan Başaran (Boluspor)