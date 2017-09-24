Kızılcabölükspor 2 - Karacabey Birlik 1
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KIZILCABÖLÜKSPOR 2 - KARACABEY BİRLİK 1

Kızılcabölükspor 2 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Karacabey Birlik Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 2-1 kazandı.

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Kızılcabölükspor 2 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Karacabey Birlik Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 2-1 kazandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (90' Melih Vardar), Gökhan Özer, Fatih Küçük (81' Serkan Özen), Taygun Vurgun, Samet Dağlı (90' Fevzi Can Bozkuş), İlyas Ural

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Karacabey Birlik : Ali Tokat, Fatih Gültekin, İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Ali Serin, Yasin Tosun (79' Uğur Aktaş), Yusuf Efil (57' Sedat Dursun), Çağrı Gülcü (72' Emirhan Çolak), Batuhan Er, Barış Kazer

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Aytaç Geçgel, Fettah Yiğit, Erdinç Zengi, Gökhan Dereli

Goller: DK 38: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor), DK 41: Batuhan Er (Karacabey Birlik ), DK 70: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 35: Ali Tokat (Karacabey Birlik ), DK 35: Yusuf Efil (Karacabey Birlik ), DK 59: Fatih Gültekin (Karacabey Birlik ), DK 63: Bünyamin Kasal (Karacabey Birlik )

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