SARIYER 2 - EYÜPSPOR 2

Sarıyer 2 - Eyüpspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Sarıyer ile Eyüpspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fırat Sezer, Fatih Kara (73' Erkut Tekinsoy), Sabutay Alper Bayülken, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt (52' Günay Şakar), Serkan Balcı, Kıvanç Karakaş, Ali Zorlu, Alim Harlak (62' Kerem Çalışkan), Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
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Eyüpspor: Burak Kapan, Cemal İşleyen, Murat Akçay, Vahit Yaşar, Serkan Baloğlu, Bilal Gülden, Mehmet Tosun, Atakan Arslan, İsmail Ayaz (90' Naci Bayraktaroğlu), Kubilay Akyüz (71' Erhan Aydın), Mert Sinan Pekesen (86' Berkan Burak Turan)
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Fatih Söyler, Ercan Aydın, Ömer Şivka
Goller: DK 8: Alim Harlak (Sarıyer), DK 30: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 63: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 77: Serkan Balcı (Sarıyer)
Sarı Kartlar: DK 17: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 22: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 46: Kemal Tokak (Sarıyer), DK 64: Fırat Sezer (Sarıyer), DK 67: İsmail Ayaz (Eyüpspor), DK 90: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer)
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