A. Bağcılar 1 - Kırıkhanspor 0
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A. BAĞCILAR 1 - KIRIKHANSPOR 0

A. Bağcılar 1 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında A. Bağcılar ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Bağcılar 1-0 kazandı.

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A. Bağcılar 1 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında A. Bağcılar ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 1-0 kazandı.

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Abdulsamet İlgar, Sezer Yıldırım, Emre Baysal, Güney Polat, Kerem Tulgar (81' Ertuğrul Yıldırım), Hüseyin Çiray, Salih Seyis, Berat Eyüpoğlu, Murat Batuhan Abdikoğlu (46' Ömür Günaydın)

Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin

Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal, Yusuf Turhan, Mehmet Akif Şerifoğlu (77' Hüseyin Akmaz), Egecan Çevir (60' Osman Şanverdi), Mustafa Sevim, Ahmet Karaman, Mertcan Dursun, Taylan Özgün (46' Semih Durmuş)

Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık

Hakem: Raşit Yorgancılar, Serhat Sağır, Abdülhamit Söyler, Tayfun Sarı

Gol: DK 26: Mustafa Acar (A. Bağcılar)

Sarı Kartlar: DK 11: Kerem Tulgar (A. Bağcılar), DK 12: Okan Aslan (Kırıkhanspor), DK 13: Gökhan Çalışır (A. Bağcılar), DK 19: Yusuf Turhan (Kırıkhanspor), DK 85: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 90: Emre Baysal (A. Bağcılar)

Kırmızı Kart: DK 83: Mustafa Acar (Kırıkhanspor)

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