Giresunspor 0 - Elazığspor 0
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GİRESUNSPOR 0 - ELAZIĞSPOR 0

Giresunspor 0 - Elazığspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında Giresunspor ile Elazığspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Giresunspor 0 - Elazığspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında Giresunspor ile Elazığspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Fatih Atik (63' Recep Aydın), Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (83' Sinan Özkan), Dmytro Korkishko, Dodo, Mauricio Dale (70' Mehmet Akyüz)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (76' Kadir Bekmezci), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Mertan Caner Öztürk (76' Ahmet Aras), Jeffrey Sarpong

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Kadir Sağlam

Sarı Kartlar: DK 25: Onur Demir (Giresunspor), DK 30: Jeffrey Sarpong (Elazığspor), DK 72: Soner Şahin (Elazığspor), DK 74: Onur Güney (Elazığspor), DK 75: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 83: Dodo (Giresunspor)

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