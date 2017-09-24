PENDİKSPOR 0 - SAKARYASPOR 0

Pendikspor 0 - Sakaryaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Muhammet Sercan Türkeri (72' Halil Karataş), Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Erdem Koçal (64' Zeki Korkmaz), Mustafa Öztürk (46' Yasin Görkem Arslan), Aytaç Deniz, Azad Filiz, Emre Okur, Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Fikret Akdemir
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Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Murat Akın, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Cem Ekinci (64' Erçağ Evirgen), Coşkun Yılmaz (90' Mahir Sağlık), Beykan Şimşek (72' Fatih Özçelik), Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Avcı, Yusuf Doğan, Ersin Erbay, Efe Soysal
Sarı Kartlar: DK 36: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 41: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 51: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 65: Zeki Korkmaz (Pendikspor), DK 70: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 77: Tufan Kelleci (Sakaryaspor), DK 84: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 90: Erçağ Evirgen (Sakaryaspor)
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