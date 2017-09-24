Pendikspor 0 - Sakaryaspor 0
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PENDİKSPOR 0 - SAKARYASPOR 0

Pendikspor 0 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Pendikspor 0 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Muhammet Sercan Türkeri (72' Halil Karataş), Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Erdem Koçal (64' Zeki Korkmaz), Mustafa Öztürk (46' Yasin Görkem Arslan), Aytaç Deniz, Azad Filiz, Emre Okur, Mehmet Alaeddinoğlu

Teknik Direktör: Fikret Akdemir

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Murat Akın, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Cem Ekinci (64' Erçağ Evirgen), Coşkun Yılmaz (90' Mahir Sağlık), Beykan Şimşek (72' Fatih Özçelik), Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Hasan Avcı, Yusuf Doğan, Ersin Erbay, Efe Soysal

Sarı Kartlar: DK 36: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 41: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 51: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 65: Zeki Korkmaz (Pendikspor), DK 70: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 77: Tufan Kelleci (Sakaryaspor), DK 84: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 90: Erçağ Evirgen (Sakaryaspor)

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