Sancaktepe Bel. 0 - Menemen Bel. 2
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SANCAKTEPE BEL. 0 - MENEMEN BEL. 2

Sancaktepe Bel. 0 - Menemen Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Sancaktepe Bel. ile Menemen Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-0 kazandı.

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Sancaktepe Bel. 0 - Menemen Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Sancaktepe Bel. ile Menemen Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-0 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Süleyman Olgun, Caner Solmaz (59' Hamza Küçükköylü), Selim Kayacı, İrfan Akgün (80' Alaattin Hamza Ok), İlker Avşar, Gökhan Lekesiz

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Gökhan Sinanoğlu, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan (67' Hakkı Yıldız), Taşkın Çalış, Samed Ali Kaya (79' Uğur Erdoğan), Kerem Bulut (85' Cihan Can)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Celal Bayraklı, Çağlar Mehmet Uludağ, Nurettin Dinçer Demir, Egemen Artun

Goller: DK 85: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 90: Mustafa Şen (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 18: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 32: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 44: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 90: Hakkı Yıldız (Menemen Bel.)

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