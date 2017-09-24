Bayrampaşa 2 - Yomraspor 1
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BAYRAMPAŞA 2 - YOMRASPOR 1

Bayrampaşa 2 - Yomraspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Bayrampaşa ile Yomraspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-1 kazandı.

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Bayrampaşa 2 - Yomraspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Bayrampaşa ile Yomraspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-1 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Ömerül Faruk İşler, Gökhan Günel, Güray Fırat, Bülent Kocabey (80' Ahmet Güney), Recep Soner Cihan, Said Can Açıkalın, Benhur Keser (64' Mertcan Demirer), Yavuz Ayazoğlu (70' Ergün Çakır)

Teknik Direktör: Muharrem Uzun

Yomraspor: Ferdi Yalçın, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Mustafa Soytaş, Münür Satılmış, Hamit Bayraktar, Zafer Çuvalcı (56' Alaattin Tosun), Yasin Reis, Enes Çavuş (46' Mürsel Civelek), Mehmet Küçükdurmuş (63' Feyzullah Şahin Güneş)

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Safa Yılmaz, Suat Fidan, Recep Ekin, Ahmet Balkan

Goller: DK 10: Yasin Reis (Yomraspor), DK 13: Güray Fırat (Bayrampaşa), DK 55: Yavuz Ayazoğlu (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: DK 44: Yasin Reis (Yomraspor), DK 54: Zafer Çuvalcı (Yomraspor), DK 57: Mustafa Soytaş (Yomraspor), DK 67: Hamit Bayraktar (Yomraspor), DK 67: Şenol Özyurt (Yomraspor), DK 73: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 90: Gökhan Günel (Bayrampaşa)

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