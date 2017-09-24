Ankara Demirspor 0 - Erokspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DEMİRSPOR 0 - EROKSPOR 2

Ankara Demirspor 0 - Erokspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında Ankara Demirspor ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

323 Okunma

Ankara Demirspor 0 - Erokspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında Ankara Demirspor ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Barış Gök, Kerem Vapurluoğlu (78' Güney Tutcuoğlu), Burak Öksüz, Burak Sürmeli, Bilal Özhan, Hasan Kaya (46' Umut Aslan), Çınar Tarhan (46' Sebahattin Usta), Hasan Ahmet Sarı

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Adem Aydın, Emrah Dursun (65' Serhat Akyün), Safa Çağlar (57' Barış Ataş), Serkan Gürses, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer, Mert Somay

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Hakem: Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Çağlar Öztürk, Enes Kanpara

Goller: DK 45: Mert Somay (Erokspor), DK 90: Mert Somay (Erokspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Burak Öksüz (Ankara Demirspor), DK 66: Alper Karaman (Erokspor), DK 90: Murat Hocaoğlu (Erokspor)

Kırmızı Kart: DK 12: Burak Öksüz (Ankara Demirspor)

﻿

İşte Ankara Demirspor - Erokspor maçında ilk 11'ler
1
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
Darıca G.Birliği 3 - Ankara Demirspor 1
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿