ANKARA DEMİRSPOR 0 - EROKSPOR 2

Ankara Demirspor 0 - Erokspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında Ankara Demirspor ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Barış Gök, Kerem Vapurluoğlu (78' Güney Tutcuoğlu), Burak Öksüz, Burak Sürmeli, Bilal Özhan, Hasan Kaya (46' Umut Aslan), Çınar Tarhan (46' Sebahattin Usta), Hasan Ahmet Sarı
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Adem Aydın, Emrah Dursun (65' Serhat Akyün), Safa Çağlar (57' Barış Ataş), Serkan Gürses, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer, Mert Somay
Teknik Direktör: İsmail Demirci
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Hakem: Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Çağlar Öztürk, Enes Kanpara
Goller: DK 45: Mert Somay (Erokspor), DK 90: Mert Somay (Erokspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Burak Öksüz (Ankara Demirspor), DK 66: Alper Karaman (Erokspor), DK 90: Murat Hocaoğlu (Erokspor)
Kırmızı Kart: DK 12: Burak Öksüz (Ankara Demirspor)
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