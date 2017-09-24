Kozan Bel.SK 3 - Düzcespor 2
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KOZAN BEL.SK 3 - DÜZCESPOR 2

Kozan Bel.SK 3 - Düzcespor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Kozan Bel.SK ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 3-2 kazandı.

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Kozan Bel.SK 3 - Düzcespor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Kozan Bel.SK ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 3-2 kazandı.

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Hakan Doğru, Semih Oğuz, Ömer İnan, Oğuzhan Malcı, Emrah Kaya, Mehmet Fırat Demir (69' Ercan Güneri), Metehan Yatkın (45' Sedat Dağ), Abdulsamet Can (46' Emre Özer), Rıdvan Türker, Ziyaeddin Arda Gürel

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Bedri Evren (65' Kemal Ünal), Ahmet Üner (46' Oktay Gümüş), Çağrı Tekin, Serhat Baştan (58' Emin Altunay), Buğra Temel, Furkan Safi, Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör: Taner Öcal

Hakem: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Oğur Aydoğdu, Mehmet Terece

Goller: DK 9: Ziyaeddin Arda Gürel (Kozan Bel.SK), DK 48: Mehmet Fırat Demir (Kozan Bel.SK), DK 73: Muzaffer Özcanlı (Düzcespor), DK 78: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 84: Emrah Kaya (Kozan Bel.SK)

Sarı Kartlar: DK 30: Burçak Özkanca (Düzcespor), DK 34: Ercan Güneri (Kozan Bel.SK), DK 36: Abdulsamet Can (Kozan Bel.SK), DK 38: Oğuzhan Malcı (Kozan Bel.SK), DK 49: Bedri Evren (Düzcespor), DK 50: Ziyaeddin Arda Gürel (Kozan Bel.SK), DK 76: Kemal Ünal (Düzcespor), DK 90: Emre Özer (Kozan Bel.SK), DK 90: Zekeriya Topayan (Kozan Bel.SK), DK 90: Semih Oğuz (Kozan Bel.SK)

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