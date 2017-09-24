Bugsaş Spor 2 - Bandırmaspor 1
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BUGSAŞ SPOR 2 - BANDIRMASPOR 1

Bugsaş Spor 2 - Bandırmaspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Bugsaş Spor ile Bandırmaspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-1 kazandı.

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Bugsaş Spor 2 - Bandırmaspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Bugsaş Spor ile Bandırmaspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-1 kazandı.

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Şeras, Erkan Taşkıran, Ömer Bozan (85' Mehmet Çakır), Samet Yalçın (60' Raşit Sevindir), Sinan Kurt, Yıldıray Koçal (65' İskender Alın)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Bandırmaspor: Ali Türkan, Erdi Öner, Özgür Çelik, Gökhan Yılmaz, Fatih Kıran, Adem Koçak (85' David Kılınç), Emre Aygün, Mesut Saray (66' Oğuzhan Kayar), Birhan Vatansever, Erhan Şentürk, Üstün Bilgi (77' Haluk Türkeri)

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Yakup Bakır, Turgut Evran, Sefa Özcan, Adem Cinek

Goller: DK 5: Yıldıray Koçal (Bugsaş Spor), DK 5: Erhan Şentürk (Bandırmaspor), DK 90: İskender Alın (Bugsaş Spor)

Sarı Kartlar: DK 20: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 41: Fatih Kıran (Bandırmaspor), DK 56: Cenk Kaplan (Bugsaş Spor), DK 77: Adem Koçak (Bandırmaspor), DK 83: Ramazan Üstündağ (Bandırmaspor), DK 90: Yavuzhan Keleşoğlu (Bugsaş Spor)

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