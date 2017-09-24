Mahmut Uslu'dan şok sözler

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Süper Lig'in 6. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın mevcut şartlara göre iyi maç yönettiğini ancak mutlu olmadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan "Arsen Orman" diye bahsederek, "Yaklaşık 2-3 senedir hiç konuşmuyoruz. Ahali 'Arsen' diyor. Sayın Orman hep konuşuyor ve hakemleri etki altına alıyor. Bugün verilen iki penaltı da yüzde 100 doğru. Maçı aldık. Fenerbahçe camiası ve Türkiye için birçok nedenden dolayı çok önemli bir maç." diye konuştu.

Hakem Ali Palabıyık'ın tribüne gönderdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in küfür ettiğini ileri süren Uslu, şunları kaydetti:

"Yakışır mı Şenol Güneş'e. Onun için atıldı. Hakem, bizim diğer stoper yarım metre önde ama Neto'ya kırmızı kart verdi. Çünkü Beşiktaş 1-0 mağlup ve kırmızı kart gördü. Bu koşullar ve demeçler altında bence hakem iyi bir maç yönetti ama çok mutlu değiliz. Kırmızı kart olmaz. Topa hamle var. İkinci kırmızı kart da yine öyle. Çünkü manevi baskı var. Yanlış yapıyorlar. Belki biz de zamanında yaptık ama son 3 senedir bazı arkadaşlar çok yanlış yapıyor."

Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin iyi yolda olduğunu aktararak, "Fenerbahçe, antrenörümüz, teknik heyet ve oyuncularımızla çok önemli yerlere gelecek. Çok iyi bir takımız. Karşı takımın neler yaptığını gördünüz. Minimum iki kişinin daha kırmızı kart görmesi lazımdı ama vermediler. Her şey güzel olacak. Fenerbahçeliler bütünleşsin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Alvaro Negredo'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde hakemin doğru karar verdiğini savunan sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Negredo'nunki 1,5 değil, 4,5 metre ofsayttı. Mart ayına gelmedik. Mart ayı olmadan ağlamaya lüzum yok." şeklinde görüş belirtti.

"Herkes buraya havaya girmiş olarak geldi." diyen Mahmut Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç senedir konuşmuyoruz. Bir gazeteden bana birisi soru sordu ama öncesinde bizim Arsen Orman konuşma yaptı. 'Hakem inşallah gördüğünü çalar' dedi ama bugün gördüğünü çalmadı. Çok mutlu değiliz. Antrenörümüzü ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl Fenerbahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı." dedi.