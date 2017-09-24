Kocaman'dan Güneş açıklaması
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KOCAMAN'DAN GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Kocaman'dan Güneş açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Kocaman, hakem hatalarının kendileri açısından daha fazla olduğunu ifade ederken, "İki takım adına da hakem hataları vardı oyunda ama gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımızdan hataların daha fazla olduğunu söylemem gerekiyor.

Sıkıntılı başlayan bir periyottu bizim için. Arka arkaya 3 maçı şampiyonluk umudu taşıyan takımlarla oynadık. İyi bir rüzgar bulabilmek için çok önemli bir maçtı. Bunu çok istiyorduk ve başardık." dedi.

Beşiktaş'ın özgüveni yüksek bir takım olduğuna dikkat çeken Kocaman, şöyle devam etti: "Net pozisyonlar ve fırsat yaratma adına Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Lige giriş itibarıyla ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto galibiyetiyle Beşiktaş'ın özgüveni çok yüksekti.Çok fazla düşünmeden öne gitmeyi düşünüyorlar. Özgüven ve bir de başka bir kelime daha var ama onu söylemeyeyim..."

Aykut Kocaman, Şenol Güneş ile yaşadıkları tartışma hakkında, "Ben Şenol hocanın bizim tarafa doğru bir şeyler söylediğini duydum. 'Anlamadım' dedim, sonra bir şeyler daha söyledi, onları da anlamadım. Ben normalde hiçbir zaman rakip yedek kulübesine doğru hamle yapan, orayla işi olan birisi değilim. Bu kadar. Başka bir söyleyeceğim yok bu konuyla ilgili..." ifadelerini kullandı.
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