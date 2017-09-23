BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 2-1 yendiği Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 14, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere son 15 maçı da kazanamadı.

Bu maçlarda rakibini 9 kez yenen Fenerbahçe, 6 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri iç sahada derbi kaybetmiyor.

- Kadıköy'deki son 15 maç

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe'nin rakibine karşı sahasında oynadığı son 15 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Sonuç (FB-BJK)

26.02.2006 2-2

19.11.2006 0-0

26.04.2007 1-1 (Kupa maçı)

03.11.2007 2-1

29.11.2008 2-1

18.04.2010 1-0

19.09.2010 1-1

05.02.2010 2-0

29.04.2012 2-1

07.10.2012 3-0

30.10.2013 3-3

22.03.2015 1-0

29.02.2015 2-0

03.12.2016 0-0

23.09.2017 2-1

- Şenol Güneş'in hasreti de devam etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 yıllık kariyerinde ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 20. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 maçın 15'ini kaybederken, 5 beraberlik aldı.

Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş, lig maçlarında Kadıköy'den galibiyetle ayrılma başarısı gösteremedi