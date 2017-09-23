FENERBAHÇE DERBİ KAYBETMİYOR!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 7 maç sonra kazandı.

Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, daha sonra iç sahada ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitirememişti.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki 145 günlük galibiyet hasretini Beşiktaş derbisiyle dindirmiş oldu.

- Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, oynadığı son 18 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

- Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, oynadığı son 9 derbi maçı da kaybetmedi

Son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 derbide beş galibiyet ve dört beraberlik aldı.

- Giuliano yine penaltıdan

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, sarı-lacivertli formayla 2. golünü de penaltıdan kaydetti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanılan penaltıyı gole çeviren Brezilyalı orta saha, derbide de beyaz noktadan gol buldu.

- Bir penaltı golü de Janssen'den

Fenerbahçe, derbideki ikinci golünü yine penaltıdan bu sefer Janssen'in ayağından buldu.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından sonra Beşiktaş karşısında da kazandığı penaltıları gole çevirmeyi başardı. Fenerbahçe, 6 haftada 4 penaltı kazandı.

- Neto ve İsmail Köbaşı kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü.

Maçın 45. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında, son adam pozisyonundaki Neto, Cenk Tosun'la girdiği mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'yle çıktığı 3. resmi maçında kırmızı kart görmüş oldu.

Neto'nun kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'de stopere Neustaedter'in yanına Josef de Souza geçti.

Maçın 88. dakikasında ise Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

- Caner Erkin'e sert tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Caner Erkin'e maç içinde sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli ekipte 6 sezon oynayan Caner, Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta yoğun tepkilerle karşılaştı.

Caner, özellikle köşe vuruşu kullanmaya gittiğinde taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere maruz kaldı. Atılan yabancı maddelerden dolayı korneri kullanmakta zorlanan Caner, önüne düşen bir pet şişeyi de tribünlere fırlattı.

Taraftarlar, top ayağına geldiğinde sürekli ıslıkladığı Caner'e maç boyunca da aleyhte tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Jeremain Lens'e de ıslıklarla tepki verdi.

- Kocaman yönetiminde 300. gol

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü döneminde 300. golünü attı.

Fenerbahçe'yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra sarı-lacivertli ekipte bu sezon tekrar teknik direktörlük görevini üstlenen Kocaman, takımının başında 300. gol sevincini yaşadı.

Kocaman yönetiminde 161. resmi maçına çıkan Fenerbahçe'nin 300. golünü atan isim ise Janssen oldu.

- Futbolcular sevinci taraftarla yaşadı

Fenerbahçeli futbolcular, galibiyet sevincini taraftarıyla yaşadı.

Maçın son düdüğüyle orta sahada toplanan futbolcular, kaptan Volkan Demirel'in öncülük etmesiyle taraftarla ortak tezahüratlar yaptı.