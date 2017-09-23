Maç bitti, kırmızılar bitmedi!
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MAÇ BİTTİ, KIRMIZILAR BİTMEDİ!

Maç bitti, kırmızılar bitmedi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 90 dakikalık süredeki kırmızı kartları maç sonunda da devam etti. 

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 90 dakikalık süredeki kırmızı kartları maç sonunda da devam etti. 

Maç bitiminde Ali PalabıyıK'a itirazlarını sürdüren Oğuzhan Özyakup, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Böylece Beşiktaş maçı 8 kişi tamamlamış oldu. 

Şenol Güneş tribüne gönderildi

Ülker Stadı’nda oldukça gergin bir ortamda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

Karşılaşmada Pepe ile Valbuena arasında yaşanan mücadelede Ali Palabıyık’ın Beşiktaş aleyhine çaldığı faule sinirlenen Şenol Güneş, sert bir şekilde itiraz etti. İtirazlarını sürdüren Şenol Güneş, bunun üzerine Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

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