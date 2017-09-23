Manisaspor 1 - İstanbulspor 2
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MANİSASPOR 1 - İSTANBULSPOR 2

Manisaspor 1 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 6. haftasında Manisaspor ile İstanbulspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

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Manisaspor 1 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 6. haftasında Manisaspor ile İstanbulspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Metin Yüksel, Abdülkadir Korkut, Daniel Dimov, Bilal Sebaihi (36' Mehmet Enes Sığırcı), Ömer Buğdaycı, Slavko Perovic (74' Fahri Akyol), Axel Meye, Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün (84' Oğuzhan Yazıcı), Aldin Cajic (71' İbrahim Yılmaz), Muhsin Yıldırım, Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (79' Jean-jacques Bougouhi), Yunus Emre Yalçın

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Abdullah Yılmaz, Seyfettin Ünal, Murat Şener, Veli Karakaya

Goller: DK 56: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 81: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 87: Mustafa Sevgi (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 13: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 18: Hikmet Balioğlu (Manisaspor), DK 20: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 23: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 76: Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), DK 90: Jean-jacques Bougouhi (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: DK 32: Daniel Dimov (Manisaspor)

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