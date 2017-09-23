TFF'den Erkan Zengin kararı
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TFF'DEN ERKAN ZENGİN KARARI

TFF'den Erkan Zengin kararı

Eskişehirspor'un oyuncusu Erkan Zengin'e, Ümraniyespor maçında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar onandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un oyuncusu Erkan Zengin'e, Ümraniyespor maçında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erkan'ın 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde, Erkan Zengin'e verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.

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