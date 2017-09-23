Real Madrid'den rekorlu galibiyet
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REAL MADRİD'DEN REKORLU GALİBİYET

Real Madrid'den rekorlu galibiyet

İspanya 1. Futbol (La Liga) Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'i 2-1 yendi.

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İspanya 1. Futbol (La Liga) Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'i 2-1 yendi.

Maçın sonucunu ilk yarıda atılan goller belirledi. Real Madrid'in gollerini Dani Ceballos (Dk. 10 ve 43) atarken, ev sahibi Alaves adına tek golü Manu Garcia (Dk. 40) kaydetti.

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, bu maçta yıldız futbolcularından Luka Modric ve Gareth Bale'yi yedek bekletti.

Real Madrid, Alaves karşısında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti. La Liga'da bu sezon ilk golünü atan Alaves ise 6. haftayı da puansız kapattı.

Bu arada, Real Madrid, La Liga'da yeni bir rekorun sahibi oldu. Real Madrid, La Liga tarihinde üst üste 33 deplasman maçında gol atmayı başaran tek takım oldu. 13 Aralık 2015 tarihinden bu yana deplasman gollerine devam eden Madrid temsilcisi, bu maçlarda 90 kez ağları sarstı.

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