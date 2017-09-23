VOLKAN DEMİREL 10 YIL SONRA DERBİDE YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ilk 11'inde bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta deplasmanda 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Kocaman, Alanya deplasmanında ilk yarıda sakatlanan Nabil Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya Mehmet Ekici'yi çıkardı.

- Volkan Demirel 10 yıl sonra derbide yedek

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir derbide yedek kaldı.

Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de 19 Mayıs 2007'de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu.

Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig'de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.

Volkan Demirel, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bazı derbilerde ya yedek beklemiş ya da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

- Kalede 26 yıl sonra yabancı futbolcu

Fenerbahçe'de, 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti.

Son olarak 1990-1991 sezonunun son haftasında Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1991'de oynanan derbide Almanların efsane kalecisi Toni Schumacher, Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

Daha sonraki sezonlarda Süper Lig'deki derbi maçlarda Fenerbahçe'nin kalesini hep yerli kaleciler korurken, bu seriyi Kamerunlu Carlos Kameni bozdu.

Kameni, 26 yıl sonra bir lig derbisinde Fenerbahçe'nin kalesini korumuş oldu.

Fenerbahçe'de bu sürede Fabiano Ribeiro, lig derbilerinde oynamazken 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında kaleye geçmişti.

- Skrtel derbiye yetişmedi

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Beşiktaş derbisine yetiştirilemedi.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da oynamayan Skrtel, hafta içi takım antrenmanlarının sadece ilk bölümüne katılabilmişti.

Yapılan son kontrolün ardından sağlık ekibi, tecrübeli stoperin Beşiktaş derbisinde forma giymemesine karar verdi.

Skrtel'in dışında Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Robin van Persie de kadroda yer almadı.

Sakatlığı düzelen Mehmet Topal ise maç kadrosuna dahil edildi.

- Fenerbahçe'de 7 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna bu sezon kattığı Kameni, Isla, Neto, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena ve Janssen, ilk kez Fenerbahçe formasıyla derbi heyecanı yaşadı.

- Caner Erkin'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Caner Erkin'e tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli formayı 2010-2016 yıllarında giyen Caner, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Caner'e tepki göstererek milli futbolcu aleyhine tezahüratlar yaptı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçta takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.

Maçtan önce de Kadıköy'de koreografi gösterisi yapıldı. Okul Açık Tribünü'nde kartonlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görseli oluşturuldu. Daha sonra başında miğfer olan Fenerbahçe formalı gladyatörün bulunduğu resim açıldı. Resmin altında ise "Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır." yazılı büyük bir pankart açıldı.

- Lucescu derbiyi izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi.

Lucescu'ya milli takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti.

- Şili Milli Takımı Teknik Direktörü Pizzi, Kadıköy'de

Şili Milli Takımı Teknik Direktörü Juan Antonio Pizzi, derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldi.

Pizzi, milli takımdan futbolcuları Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel'i Kadıköy'deki derbide yakından takip etti.

Portekiz Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Jorge Rosario da maçı izledi. Derbide Fenerbahçe'de Neto, Beşiktaş'ta ise Pepe ile Quaresma, Portekizli futbolcular olarak sahada yer aldı.

- Voleybolcular tur attı

Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kadıköy'de taraftarının önüne çıktı.

Maçtan önce kupayla tribünleri dolaşan voleybolculara, taraftarlar alkışlarla destek verdi.