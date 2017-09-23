Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE 2 - BEŞİKTAŞ 1

Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

372 Okunma

Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (75' İsmail Köybaşı), Luis Neto, Mathieu Valbuena (69' Alper Potuk), Josef De Souza, Mehmet Ekici (46' Mehmet Topal), Ozan Tufan, Giuliano, Vincent Janssen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gary Medel (81' Tolgay Arslan), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (58' Alvaro Negredo), Cenk Tosun (77' Jeremain Lens)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu

Goller: DK 20: Giuliano (Fenerbahçe), DK 86: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 87: Ryan Babel (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 22: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 22: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 30: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 36: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 41: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 78: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 90: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 90: Ryan Babel (Beşiktaş)

Kırmızı Kartlar: DK 43: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 45: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 85: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 88: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

﻿

Fenerbahçe Doğuş finalde
Mahmut Uslu'dan şok sözler
Şeref Çiçek: "Futbol ortamı yoktu"
Kocaman'dan Güneş açıklaması
Tolgay ve Babel arasında gerginlik!
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿