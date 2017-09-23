FENERBAHÇE 2 - BEŞİKTAŞ 1

Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1
Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (75' İsmail Köybaşı), Luis Neto, Mathieu Valbuena (69' Alper Potuk), Josef De Souza, Mehmet Ekici (46' Mehmet Topal), Ozan Tufan, Giuliano, Vincent Janssen
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gary Medel (81' Tolgay Arslan), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (58' Alvaro Negredo), Cenk Tosun (77' Jeremain Lens)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu
Goller: DK 20: Giuliano (Fenerbahçe), DK 86: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 87: Ryan Babel (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 22: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 22: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 30: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 36: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 41: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 78: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 90: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 90: Ryan Babel (Beşiktaş)
Kırmızı Kartlar: DK 43: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 45: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 85: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 88: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
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