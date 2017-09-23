GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bakkal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiaya hayırlı olsun. Kırılgan bir dönemde önemli bir maç kazandık." dedi.

Müsabakada rakiplerine pozisyon vermediklerini kaydeden Bakkal, "Göztepe maçının ikinci devresindeki çıkış, bu müsabakada son dakikada 6 oyuncunun atağa gitmesi, bunlar önemli. Kalecimiz Hopf'a top gelmedi." diye konuştu.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Bakkal, "Oyunu biraz daha açık oynasaydık, rakibin önemli oyuncuları vardı. Taraftarlar inanılmaz derecede destek verdi. Gençlerbirliği önemli bir kulüp. Sadece bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin ardından moralle devam edeceğiz. Maç kazanıp öz güven geldikçe, önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Avcı, oyun ve oyuncu kalitelerinin iyi olduğunu belirterek, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bu tür statların zeminlerinde oyunun kalitesini bir türlü yükseltemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin kendilerinden daha fazla koştuğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Futbolda savunmayı doğru yapmak lazım. Gençlerbirliği bizden daha çok koştu. Ancak pozisyon üretemedi. Oyun üstünlüğü bizde olmasına rağmen biz de az pozisyon ürettik. Rakip galibiyeti düşünmezken, bireysel hatadan yediğimiz golle yenildik. Futbolda her anı doğru yaşayacaksın."