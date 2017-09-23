K.Maraşspor 1 - A. Selçukspor 1
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K.MARAŞSPOR 1 - A. SELÇUKSPOR 1

K.Maraşspor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında K.Maraşspor ile A. Selçukspor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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K.Maraşspor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında K.Maraşspor ile A. Selçukspor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Ramazan Kahya, Evren Kilarcı, Evren Horozal (72' İbrahim Koca), İbrahim Ethem Sevinç, Timuçin Aşçıgil (63' Yusuf Emre Kasal), Onur Bayramoğlu (46' Timur Bayram Özgöz), Hüseyin Kar, Eser Akbaş, Aydın Çetin, Serbay Yağız

Teknik Direktör:

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ali Yaşar (46' Ayberk Altan), Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Arif Demir, İbrahim Ak, Onurcan Güler, Emre Can Atila (36' Gökhan Öztürk), Sertan Yiğenoglu (70' Ahmet Önay), Süleyman Türkeş, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Emre Kargın, Can Savaşan, Caner Eroğlu, Oğuzhan Aksu

Goller: DK 68: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 89: Timur Bayram Özgöz (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 52: Gökhan Öztürk (A. Selçukspor), DK 54: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 58: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 58: Evren Kilarcı (K.Maraşspor), DK 61: Eser Akbaş (K.Maraşspor), DK 82: Arif Demir (A. Selçukspor), DK 90: Ayberk Altan (A. Selçukspor)

Kırmızı Kart: DK 32: İbrahim Ak (A. Selçukspor)

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