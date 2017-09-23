İşte Manisaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 6. haftasında Manisaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:00'da başlayacak Manisaspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 6. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Metin Yüksel, Billal Sebaıhı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Berkay Samancı, Ömer Buğdaycı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Abdullah Yılmaz, Seyfettin Ünal, Murat Şener, Veli Karakaya

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