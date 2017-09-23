İŞTE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 6. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luıs Carlos Novo Neto, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Cenk Tosun, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu
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