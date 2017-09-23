İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 6. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luıs Carlos Novo Neto, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Cenk Tosun, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu

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