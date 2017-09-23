Gençlerbirliği durdu durdu, 'Skuletic' ile vurdu!
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GENÇLERBİRLİĞİ DURDU DURDU, 'SKULETİC' İLE VURDU!

Gençlerbirliği durdu durdu, 'Skuletic' ile vurdu!

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Gençlerbirliği ile M.Başakşehir Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 1 - M.Başakşehir 0

Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Gençlerbirliği ile M.Başakşehir Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi (77' Halil İbrahim Pehlivan), Luccas Claro, Ahmet Oğuz (51' Kamal Issah), Serdar Özkan, Ahmet İlhan Özek (58' Tokelo Rantie), Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Petar Skuletic

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (64' Kerim Frei), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca (80' Tunay Torun), İrfan Can Kahveci (64' Mehmet Batdal), Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Suat Arslanboğa

Gol: DK 90: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 14: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 38: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 81: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 83: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 85: Tunay Torun (M.Başakşehir)
 

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