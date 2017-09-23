NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 - ALTAY 6

Nazilli Belediyespor 1 - Altay 6
TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Nazilli Belediyespor ile Altay Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 6-1 kazandı.
Nazilli Belediyespor: Fatih Öztürk, Ayhan Tuna Üzümcü, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş (44' Abdulkadir Kaplan), Mert Er Estik, Nurettin Kayaoğlu, Turgay Gölbaşı, Fatih Üge, Hakan Turan, Burhan Arman, Tayfur Emre Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz, Ferhat Çulcuoğlu, Maksut Taşkıran, Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç, Doğan Karakuş
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Hakem: Yavuz Çetin, Ejder Yapıcı, Cemil Tunç, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Goller: DK 29: Murat Uluç (Altay), DK 33: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 41: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 49: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 55: Maksut Taşkıran (Altay), DK 67: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 90: Hüsamettin Yener (Altay)
Sarı Kart: DK 28: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor)
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