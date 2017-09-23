Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOCAELİSPOR - ŞANLIURFA K.BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 4. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfa K.Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

147 Okunma

Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Levent Aktan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Aydın Günaydın

Şanlıurfa K.Bel.: Gökhan Şahin, Berkay Polat, Metehan Andaç Özlü, Ahmet Buğrahan Tuncay, Lokman Atakol, Ömer Faruk Ermeç, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Hakan Albayrak, Fatih Sandallı, Mehmet Eksik

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Hakem: Levent Aktan, Arda Darcan, Egemen Savran, Anıl Pola

﻿

ETİKETLER #Kocaelispor
Kocaelispor 2 - Şanlıurfa K.Bel. 1
1
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
Tekirdağspor 1 - Kocaelispor 0
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿