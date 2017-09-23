KOCAELİSPOR - ŞANLIURFA K.BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Şanlıurfa K.Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Levent Aktan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Hamza Mutlu, Ali Keten
Teknik Direktör: Aydın Günaydın
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Şanlıurfa K.Bel.: Gökhan Şahin, Berkay Polat, Metehan Andaç Özlü, Ahmet Buğrahan Tuncay, Lokman Atakol, Ömer Faruk Ermeç, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Hakan Albayrak, Fatih Sandallı, Mehmet Eksik
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Hakem: Levent Aktan, Arda Darcan, Egemen Savran, Anıl Pola
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