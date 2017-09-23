TARSUS İDMAN YURDU - AYDINSPOR 1923 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tarsus İdman Yurdu - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 4. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Aydınspor 1923 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdoğan Özkaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Tarsus İdman Yurdu: Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ergun Cengiz, Burak Koçer, Mert Özdestici, Sefa Durmuş, Fırat Hekimoğlu, Alper Yener, Onur Şirin, Barış Türkmen
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, Uğur Çelik, İsmail Hacıhafızoğlu, Habib Uzun, Tuncay Öndel, Serkan Özdemir, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Mikail Albayrak, Tuncay Kılıç
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
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Hakem: Erdoğan Özkaya, Önder Çalış, Ertunç Kaplan, Volkan Uçkan
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