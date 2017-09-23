İşte K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K.MARAŞSPOR - A. SELÇUKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında K.Maraşspor ile A. Selçukspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Evren Kilarci, Serbay Yağız, Ramazan Kahya, Özkan Karabulut, Timuçin Aşcıgil, Onur Bayramoğlu, İbrahim Ethem Sevinç, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin, Hüseyin Kar

Teknik Direktör:

A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Emre Can Atila, Süleyman Türkeş, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali Yaşar, Arif Demir, Alpay Koldaş, Mücahit Atalay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Emre Kargın, Can Savaşan, Caner Eroğlu, Oğuzhan Aksu

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