İŞTE K.MARAŞSPOR - A. SELÇUKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Evren Kilarci, Serbay Yağız, Ramazan Kahya, Özkan Karabulut, Timuçin Aşcıgil, Onur Bayramoğlu, İbrahim Ethem Sevinç, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin, Hüseyin Kar
Teknik Direktör:
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A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Emre Can Atila, Süleyman Türkeş, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali Yaşar, Arif Demir, Alpay Koldaş, Mücahit Atalay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
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Hakem: Emre Kargın, Can Savaşan, Caner Eroğlu, Oğuzhan Aksu
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