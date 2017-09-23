İşte Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KARŞIYAKA - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Karşıyaka ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Niğde Belediyespor: Oktay Demircan, Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Sefa Aksoy, Ömer Yıldız, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Volkan Geyik, Metin Uçar

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cankut Gönenç, Şahin Berker

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