İŞTE KARŞIYAKA - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Karşıyaka - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Niğde Belediyespor: Oktay Demircan, Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Sefa Aksoy, Ömer Yıldız, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Volkan Geyik, Metin Uçar
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cankut Gönenç, Şahin Berker
Maç Detayları - Canlı Anlatım