E.VELİMEŞESPOR 2 - TİRE 1922 SPOR 2

E.Velimeşespor 2 - Tire 1922 Spor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında E.Velimeşespor ile Tire 1922 Spor Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Selçuk Baştürk, Serhat Maden, Zekeriya Kaçaroğlu, İlhan Aslanoğlu (46' Oğuzhan Çimen), Semih Kahraman, İsa Taştemir (57' Halil İbrahim Yazğılı), Emre Karadağ, Caner Karuk, İbrahim Fatih Dilek, İlker Ataseven (83' Metehan Mimaroğlu)
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Veysel Aksu, Hasan Akdemir, Güner Okay, Orkun Dervişler (75' Erdinç Karakaş), Nihat Yılmaz, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener, Tolunay Yurtseven (46' Furkan Tuşik), Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (62' Sergen Yakupçebioğlu)
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Ahmet Demiral, Ahmet Aydın
Goller: DK 2: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor), DK 15: Cemal Şener (Tire 1922 Spor), DK 42: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor), DK 67: Furkan Tuşik (Tire 1922 Spor)
Sarı Kartlar: DK 49: Oğuzhan Çimen (E.Velimeşespor), DK 79: Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor), DK 90: Semih Kahraman (E.Velimeşespor)
Kırmızı Kartlar: DK 44: Veysel Aksu (Tire 1922 Spor), DK 44: Hasan Akdemir (Tire 1922 Spor), DK 44: Selçuk Baştürk (E.Velimeşespor), DK 44: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor)
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