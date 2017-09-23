MUĞLASPOR 0 - DİYARBEKİRSPOR 0

Muğlaspor 0 - Diyarbekirspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında Muğlaspor ile Diyarbekirspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Ender Acar, Polat Ertek, Berkay Günay, Erhan Gözetlik, Ceyhun Elmas (59' Haluk Ulaşoğlu), Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici (79' Berkay Yüksel), Ramazan Özkabak (90' Enes Erdal İç)
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
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Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Abdullah Çetin, Emrah Kiraz, Gökhan Köseoğlu, Emre Tosun, Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur, Mehmet Özdıraz, Umut Dilek (84' Yakup Alkan), Arda Havar (69' Mustafa Aydoğdu), Vedat Budak (90' Fatih Ergen)
Teknik Direktör: Nurettin Şero
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Hakem: Sercan Yılmaz, Sedat Etik, Vedat Demir, Ertuğrul Kösterelioğlu
Sarı Kartlar: DK 38: Emre Tosun (Diyarbekirspor), DK 51: Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), DK 55: Abdullah Çetin (Diyarbekirspor), DK 83: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 85: Gökhan Köseoğlu (Diyarbekirspor), DK 89: Berkay Günay (Muğlaspor)
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