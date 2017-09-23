KOCAELİ BİRLİK SPOR 1 - BUCASPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 1 - Bucaspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Bucaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu, Kemal Kazan, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Raif Uzuner (90' ), Emirhan Subaş (82' Yahya Kemal Baki), Semih Üstün, Berat Aydın (67' Tayyip Seymen), Emrecan Yıldızhan, Melih İnan
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Emre Toraman (55' Ahmet Tamet), Zafer Çevik (65' Hasan Kaşıkara), Mehmet İncebacak, Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak, Burak Aydın
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Sezgin Altun, Ferhat Dalgıç, Mustafa Hakan Belder
Goller: DK 10: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 90: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor)
Sarı Kartlar: DK 10: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlik Spor), DK 30: Emre Toraman (Bucaspor), DK 45: Batuhan Boyoğlu (Kocaeli Birlik Spor), DK 52: Zafer Çevik (Bucaspor), DK 67: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 75: Hüseyin Koç (Bucaspor), DK 90: Melih İnan (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Yahya Kemal Baki (Kocaeli Birlik Spor)
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