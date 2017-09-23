YEŞİL BURSA 0 - VAN BŞB 0

Yeşil Bursa 0 - Van BŞB 0
TFF 3.Lig 2.Grup 4. haftasında Yeşil Bursa ile Van BŞB Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Kadir Turhan, Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Ekrem Çalışanlar, Bekir Ozan Has (79' Yücel Yıldırım), Burak Şahin (58' Fatih Çakır), Berat Jonathan Ustabaşı, Mertcan Erdem, Ozan Karabacak, İsmail Can Çavuşluk (90' Mustafa Emre Can)
Teknik Direktör: Ahmet Kılıç
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Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Ali Kuleli (48' Emre Toptan), Onur Bektaş (71' Zafer Özden), Emrah Tacir (87' Hıfsullah İsmail Erdoğan), Aykut Emre Yakut, Haydar Deniz, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Feridun Daldaş, Koray Can Karadedeli, Adem Şahin, Melis Özçiğdem
Sarı Kartlar: DK 66: Onur Bektaş (Van BŞB), DK 73: Mutlu İlengöz (Van BŞB), DK 83: Mehmet Kalkan (Yeşil Bursa), DK 88: Mertcan Erdem (Yeşil Bursa), DK 89: Zafer Özden (Van BŞB)
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